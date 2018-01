Stampa Notizie

Enozioni a Milano. I tre Tenori. Le grandi voci del vino

di Ais Milano - 11 gennaio 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei tanti appuntamenti da non perdere del ricco programma di Enozioni a Milano sarà la degustazione condotta da tre grandi voci del vino italiano: Nicola Bonera, Armando Castagno e Luisito Perazzo. I vini in degustazione? Nove grandissime eccellenze del panorama internazionale

Sabato 27 gennaio 2018

ore 21:00 | Sala Verdi, Hotel Westin Palace

Nove grandissime eccellenze vinicole raccontate da tre grandi voci del vino: Nicola Bonera, Armando Castagno e Luisito Perazzo dialogheranno tra loro, facendo cantare nel calice la potenza e la bellezza dei frutti della vite che andremo a degustare guidati dalla loro competente professionalità.

Conducono la degustazione

Nicola Bonera, classe 1979, stimato relatore AIS, dal 2010 ha aggiunto alla sua brillante carriera la conquista del titolo di Miglior Sommelier d'Italia, dopo essere stato già due volte vicecampione italiano, vincitore del Master del Sangiovese nel 2006 e miglior Sommelier di Lombardia nel 2002. Dal 2012 è Ambasciatore del Metodo Classico.



Armando Castagno, giornalista e scrittore, firma importante della rivista associativa “Viniplus di Lombardia”, degustatore e relatore AIS da oltre quindici anni, ma anche storico dell’arte e docente di Storia dell’Arte dei Territori del vino presso l’Università di Pollenzo.



Luisito Perazzo, Miglior Sommelier di Lombardia nel 2004, Miglior Sommelier d’Italia nel 2005, Sommelier dell'anno 2006 e 2013. Un percorso non convenzionale, con gli studi che dapprima prendono la via del Politecnico di Milano. Poi l’incontro con il mondo del vino che diventa amore fulminante. Assoluto cultore della “sosta” a tavola, si distingue per una continua ricerca e miglioramento dell’esperienza dei suoi commensali. Studia e arricchisce la conoscenza del vino che vira poi verso l’approfondimento dei distillati e delle bevande.

Vini in degustazione

Champagne Cristal 2009 - Louis Roederer

Champagne Initial - Jacques Selosse

Les Clos, Chablis Grand Cru 2008 - Rene et Vincent Dauvissat-Camus

Rheingau Riesling Spätlese Grünlack 1971 - Schloss Johannisberg

Silex 2011 - Domaine Didier Daguenau

Pomerol 2005 - Château La Fleur-Pétrus

Clos de Vougeot Vieillles Vignes 2014 - Château de la Tour

Unico Gran Reserva 2007 - Vega Sicilia

Don PX Selección DB 1949 - Bodega Toro Albalà

Modalità di partecipazione

Quota di partecipazione: 160 €

Posti disponibili: 70



Le prenotazioni sono aperte dal giorno 2 gennaio 2018.

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line

L’evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.



