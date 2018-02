Stampa Notizie

AIS Milano | Autoctoni protagonisti

di AIS Milano - 01 febbraio 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano un altro grande banco di assaggio. In collaborazione con Luxurywines, AIS Milano presenta al mondo dei sommelier una serie di produttori di eccellenza di vini autoctoni italiani, cuore del Made in Italy. Lunedì 5 febbraio, a partire dalla 15.30, ingresso gratuito per i Soci AIS

Aziende presenti

Malabaila - Piemonte

Poderi Colla - Piemonte

Castello Di Cigognola - Lombardia

Sesterzio - Lombardia

Conti Riccati - Veneto

Gianni Tessari - Veneto

Alessio Komjanc - Friuli

Cantine Lombardini - Emilia Romagna

Panizzi - Toscana

Tenuta Badia Di Morrona - Toscana

Cantina Terre De' Trinci - Umbria

Moncaro - Marche

Cantina Santandrea - Lazio

Villa Simone - Lazio

Casal Bordino - Abruzzo

Felline - Puglia

Tenute Motolese - Puglia

Cantina Gallura - Sardegna



Aziende alimentari

Tonno Colimena - Lombardia

Altamura - Le Delizie Del Grano - Puglia

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it



Data

Lunedì 5 febbraio 2018

ore 15.30 - 20.30 (accesso in sala sino alle 20.00)



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Ingresso gratuito per i Soci AIS e per gli operatori del settore



L’evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.