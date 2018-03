Stampa Notizie

AIS Lecco | Visita in Sud Tirolo

Terzo anno consecutivo, per questo fantastico weekend, con la delegazione di AIS Lecco;

anche per quest'anno, il nostro grande amico Andrea Iocco, ci ha preparato\ molte sorprese

SABATO 21 aprile

Ritrovo ore 09:45 presso il parcheggio, appena fuori l'uscita del casello autostradale Bolzano NORD

Ore 10:30

Visita e degustazione presso l’azienda WASSERERHOF

Oltre alle tradizionali produzioni della Valle Isarco, ci attendono prove di cantina e assaggi di macerazioni in bianco sperimentali

A seguire, pranzo presso il maso della cantina



Ore14:30

Arrivo presso l’HOTEL ANSITZ RUNGGHOF per alloggiamento in camera; è qui possibile un breve riposo, in attesa della prossima visita alle 18:00



Ore 18:00 – 23:00

Ingresso alla Ingresso alla TAG DES WEINES , presso la storica residenza Lanserhaus di San Michele Appiano, dove saranno presenti banchi di degustazione con tutti i produttori del paese accompagnati da assaggi culinari.

DOMENICA 22 Aprile



Ore 10:00

Visita e degustazione presso la cantina Lieselehof di Caldaro.

Guida alla scoperta dei vitigni PIWI all’interno del museo della vite che conta circa 350 varietà diverse di piante.

Ore 13

Pranzo presso il maso KinigHof a Signato – Renon



Ore 15:30

Degustazione di Miele presso l’azienda Plattner di Costalovara



COSTO PER CIASCUN PARTECIPANTE:

230 € CON PERNOTTAMENTO IN CAMERA DOPPIA (7)

220 € PER IL PERNOTTAMENTO IN CAMEREA QUADRUPLA (1)



Target max. previsto: 18 persone (disponibilità massima dell'Hotel).

****************************************