AIS Milano | Villa Franciacorta in verticale

di AIS Milano - 26 marzo 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei annate e una grande verticale di Franciacorta Extra Brut. Lunedì 9 aprile Nicola Bonera ci farà conoscere da vicino le peculiarità del grande Franciacorta prodotto dalla famiglia Bianchi nel piccolo borgo medioevale di Monticelli Brusati.

A Monticelli Brusati, in un piccolo borgo medievale, nei pressi del lago d’Iseo e ai piedi del colle Madonna delle Rosa, tra boschi di querce e ginepri, si trova la cantina Villa, storica azienda vinicola in Franciacorta.



Proprietà della famiglia Bianchi, da sempre attenta alla conservazione del territorio e allo sviluppo eco sostenibile, l’azienda Villa comprende 37 ettari vitati e vinifica esclusivamente da uve di proprietà. Nell’antica cantina, il cui nucleo iniziale risale al 1500, riposano circa un milione di bottiglie di Franciacorta; per scelta gli spumanti metodo classico prodotti da Villa sono tutti millesimati: questa selezione permette di cogliere al meglio le differenze e le variabili dovute all’annata, e le caratteristiche che invece connotano il terroir.

Vini in degustazione

Extra Brut

Ottenuto con uve chardonnay e pinot nero, affinato in barrique e successivamente 54 mesi sui lieviti, l’Extra Brut è caratterizzato da sentori di mandorla, agrumi e zenzero, freschezza, mineralità e struttura: sarà interessante scoprire l’evoluzione nel tempo di questo Metodo Classico dalle grandi potenzialità.



Annate 2010, 2009, 2007, 2006, 2001 e 1997

Conduce la serata

Nicola Bonera, classe 1979, stimato relatore AIS, dal 2010 ha aggiunto alla sua brillante carriera la conquista del titolo di Miglior Sommelier d'Italia, dopo essere stato già due volte vicecampione italiano, vincitore del Master del Sangiovese nel 2006 e miglior Sommelier di Lombardia nel 2002. Dal 2102 è Ambasciatore del Metodo Classico.

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it

Per prenotazioni: utilizzare il sistema di prenotazione on-line



Data

Lunedì 9 aprile 2018 - ore 21.00



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Quota di partecipazione

Soci AIS: 35 €



Le prenotazioni sono aperte dal giorno 21 marzo 2018.

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line



L'evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.



Clicca sul tasto per accedere al sistema di prenotazione