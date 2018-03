Stampa Notizie

Convocazione Assemblea Generale

28 marzo 2018

L’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia è convocata in prima convocazione alle ore 7.00 del giorno 28 aprile 2018 ed in seconda convocazione alle ore 14.00 del giorno sabato 19 maggio 2018 presso l’Enoteca Regionale della Lombardia in O.P., Via Cassino Po 2, 27043 Broni (PV) –

Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

3. Varie ed eventuali

N.B.: hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il versamento della quota associativa nazionale al 28 febbraio 2018.

Per ragioni organizzative, è gradita preventiva conferma della propria partecipazione, alla Segreteria Ais Lombardia (segreteria@aislombardia.it). E’ richiesta, ove possibile, la divisa di rappresentanza.

Milano, 27 marzo 2018

Fiorenzo Detti