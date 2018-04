Stampa Notizie

di AIS Milano - 03 aprile 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Un seminario in tre incontri per conoscere tutto quello che serve per affrontare i concorsi regionali e nazionali di "Miglior Sommelier". A partire da giovedì 12 aprile con Nicola Bonera, Luisito Perazzo, Cristiano Cini e Roberto Anesi

Seminario articolato in 3 incontri, dove verranno trattati tutti gli argomenti interessati dalle prove, scritte e orali previste nei concorsi regionali e nazionali per miglior sommelier.



Nicola Bonera e Luisito Perazzo si alterneranno per trasmettere più informazioni possibili e condividere le proprie esperienze. All’interno del percorso gli interventi di Cristiano Cini, referente nazionale per l’area concorsi e più volte finalista ai concorsi nazionali e Roberto Anesi, miglior Sommelier d’Italia 2017

Conducono il corso

Nicola Bonera, classe 1979, stimato relatore AIS, dal 2010 ha aggiunto alla sua brillante carriera la conquista del titolo di Miglior Sommelier d'Italia, dopo essere stato già due volte vicecampione italiano, vincitore del Master del Sangiovese nel 2006 e miglior Sommelier di Lombardia nel 2002. Dal 2102 è Ambasciatore del Metodo Classico.

Luisito Perazzo, Miglior sommelier d'Italia, ha vinto innumerevoli premi e concorsi. Con lo studio, la passione e le sue innate capacità è divenuto uno dei maggiori esperti in bevande alcoliche e non.

Cristiano Cini, referente nazionale per l’area concorsi e più volte finalista ai concorsi nazionali

Roberto Anesi, miglior Sommelier d’Italia 2017

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it

Per prenotazioni: utilizzare il sistema di prenotazione on-line



Data

Giovedì 12 aprile 2018 - ore 15.00 - 18.00

Lunedì 7 maggio 2018 - ore 15.00 - 18.00

Mercoledì 9 maggio 2018 - ore 15.00 - 18.00



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Quota di partecipazione

Soci AIS: 100 €



Posti disponibili

30 posti



Attestato

Al termine del seminario verrà consegnato un attestato di partecipazione



Le prenotazioni sono aperte dal giorno 2 aprile 2018.

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line



L’evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.



