La costanza qualitativa dei vini di Damijan è una certezza. L'unica difficoltà tocca al degustatore che non riesce a scegliere il migliore, visto che, per un motivo o per l'altro, ciascuno possiede la sua spiccata originalità. L'ha spuntata il Nekaj, seppur per poco, su una formidabile Malvasia. Podversic è una delle colonne portanti di una nuova pagina dell'enologia regionale, che vanta seguaci ed estimatori in tutto il mondo. Lavorazioni manuali in vigneto, lunghe macerazioni nel rovere, nessun prodotto di sintesi, solo un po' di solforosa e via in bottiglia senza filtrare.Vi ricordate di lui? Abbiamo conosciuto Damijan e i suoi vini macerati l'anno scorso.