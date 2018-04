Stampa Notizie

AIS Cremona-Lodi | Il Rum dei Caraibi

di AIS Cremona-Lodi - 24 aprile 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle origini della canna da zucchero al bicchiere. Martedì 15 maggio Fiorenzo Detti, presidente di AIS Lombardia e grande esperto di distillati, ci guiderà alla scoperta di storia, zone di produzione, stili e differenti invecchiamenti del mondo dei Rum - Ron – Rhum.

Il Rum, così chiamato nei paesi di lingua Inglese, Ron in quelli di cultura Spagnola e Rhum di lingua Francese, è uno dei distillati più apprezzati da sempre.

Il distillato per antonomasia della zona Caraibica, il cui consumo si lega all’immaginario di magnifici panorami e spiagge bianche, prodotto dal Saccharum Officinarum (Canna da Zucchero).

Oggi si contano innumerevoli biotipi di Canna da Zucchero e come per la produzione del Vino esistono le singole varietà che meglio si adattano a clima e terreno; ma anche qui, il “maestro ronero” e le sue intuizioni giocano una partita fondamentale per l’ottenimento del prodotto finale.

Guidati dall’esperienza di Fiorenzo Detti (Presidente AIS Lombardia), andremo alla scoperta delle diverse zone di produzione e come la presenza coloniale di Inghilterra, Spagna e Francia abbia influenzato in modo determinante i vari stili produttivi; scopriremo altresì come l’invecchiamento gioca una parte fondamentale di tutto il processo produttivo.

Saper riconoscere un vero Rum di qualità è forse il primo passo fondamentale per avvicinarsi a questo smisurato pianeta.

Durante la serata verranno degustate 4 tipologie diverse di Rum.

Quando

Martedì 15 Maggio 2018, ore 20.30

Dove

Hotel Vecchio Casello – Via Solferino, 164 – 26012, Castelleone (Cr)

Quota di partecipazione | 20€ soci AIS, 25€ non-soci AIS

Informazioni e prenotazioni

Attilio Marinoni, Delegato AIS Cremona-Lodi, attilio.marinoni@aislombardia.it