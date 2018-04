Stampa Notizie

AIS Milano | Champagne Deutz

24 aprile 2018

Mercoledì 9 maggio Alberto Lupetti, appassionato giornalista specializzato in champagne, ci guiderà alla scoperta della Maison Deutz con sette bollicine in degustazione

1838 è l’anno di Fondazione di questa storica Maison: i natali sono a Champagne, ad Ay, per mano ed intuizione di William Deutz e Pierre Geldermann.

L’esperienza di William presso Bollinger, già allora Maison di riferimento, ed i capitali di Pierre, che seguiva gli aspetti finanziari, li spinsero verso un grande sogno: la produzione di grandi vini.

Un’alchimia magica tra rigore tedesco – i due fondatori erano originari di Acquisgrana – ed esprit de grandeur francese, che si tradusse nell’ambizione di allevare e vinificare in proprio le uve: impegno, attenzione maniacale ai dettagli, grande rigore con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza.



Non è un caso se da Bollinger a Krug, da Heidsieck a Taittinger, lo Champagne spesso parli “tedesco”.

Dalla prima particella di terreno ad Ay, la Maison Deutz ha acquisito successivamente nuovi vigneti nella Côte des Blancs, approvvigionandosi di uve provenienti anche da selezionati coltivatori locali per far fronte ad una produzione crescente.



Alcuni investimenti negli anni Ottanta effettuati in Nuova Zelanda ed in California ebbero un impatto negativo sui bilanci della Maison, al punto da spingere la proprietà a cedere nel 1993 la maggior quota alla Luis Reoderer. Non solo una compagine sociale diversa ma anche venti di novità nei processi di produzione: la ristrutturazione della cantina con una parte ipogea a 60 metri di profondità e la tracciatura minuziosa delle uve dalla particella in vigna alle botti, sono solo due dei tanti aspetti positivi del nuovo corso produttivo.

Una sorta di Deutz 2.0, che vede oggi Fabrice Rosset al timone della Maison: di comprovata esperienza professionale maturata in Reoderer, è ispiratore di una straordinaria produzione: numeri in forte incremento (l’obiettivo è di superare i 2,5 milioni di bottiglie all’anno, con un’esportazione in oltre 40 Paesi nel mondo) in presenza di un’imprescindibile qualità. Una straordinaria serata all’insegna dello style Deutz, apprezzato, riconosciuto e valorizzato nel mondo: eleganza, classe e finezza, dedicate a veri intenditori.

I vini in degustazione

Brut Classic

Rosé

Blanc de Blancs 2010

Amour 2008

Amour Rosé 2007

Hommage 2010

Blanc de Blancs Vinothèque 1995

Conduce la serata

Alberto Lupetti, grande appassionato di vino, è giornalista professionista specializzato soprattutto in champagne di cui è divenuto uno dei più quotati critici. È l'anima e il punto di riferimento della guida Grandi Champagne. È stato nominato Chambellan dell'Ordre des Coteaux du Champagne.

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it

Per prenotazioni: utilizzare il sistema di prenotazione on-line



Data

Mercoledì 9 maggio 2018 - ore 21.00



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Quota di partecipazione

Soci AIS: 45 €



Le prenotazioni sono aperte dal giorno 21 aprile 2018.

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line



L'evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.



Clicca sul tasto per accedere al sistema di prenotazione