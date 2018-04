Stampa Notizie

AIS Bergamo | Seminario Erbaluce di Caluso

di AIS Bergamo - 26 aprile 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 5 maggio, un imperdibile Seminario di degustazione per sapere tutto sull'Erbaluce di Caluso con l'enologo Gianluigi Orsolani e il relatore AIS Domenico Tappero Merlo

Coltivata nel Canavese, terra da vino fin dall'epoca romana, l'erbaluce è un vitigno territoriale, presente solo in una parte circoscritta di questo territorio, dove ha trovato la sua terra di elezione.

Vitigno aromaticamente intenso, interessante per la sua duttilità; si presta infatti ad essere vinificato sia fermo che spumantizzato che passito, si trasforma in un vino dal colore particolarmente brillante, dalla freschezza vibrante e dalla morbidezza fruttata.

Porta nel Dna le caratteristiche fantastiche della leggenda che narra la nascita del nome, quando il Sole innamoratosi in modo unico e profondo, ma impossibile, della Luna; riuscì ad unirsi a lei, solo grazie ad un'eclissi; dopo la quale nacque una creatura talmente bella e bizzarra che durante un suo pianto le lacrime per volere divino, si trasformarono in tralci di vite e grappoli d'uva denominati, appunto, Erbaluce.

Una storia intensa e forse poco conosciuta, quella che accompagna tutte le tipologie di vino che con tale uva si possono produrre ed è per questo che per raccontarla sono stati chiamati due Formatori, entrambi produttori, che hanno fatto la storia del vino in un caso e la cultura dello stesso attraverso gli eventi Ais, il punto d'onore del loro curriculum professionale.

Sarà una mattinata intensa, sia per le possibilità degustative che per le nozioni che certamente arricchirranno il bagaglio formativo di tutti quanti avranno la possibilità di presenziare.

Come sempre, Bergamo, Vi aspetta numerosi!

Sabato 5 maggio | Hotel 700, Via Milano, 3, Presezzo (BG)

Ore 9.00 Ritrovo partecipanti

Ore 9.15 Inizio lavori

Ore 11.00 Coffee break

Ore 13.30 Brunch caldo e freddo a bordo piscina.

I vini in degustazione

Az. Agr. Orsolani | Erbaluce di Caluso DOCG Spumante "Gran Riserva " 2011

Az. Agr. Cieck | Erbaluce di Caluso DOCG Spumante "San Giorgio" 2015

Az. agr. Giacometto | Erbaluce di Caluso DOC Spumante 2009 -

Az. Agr. Orsolani | Erbaluce di Caluso DOCG "La Rustia " 2017

Az. Agr. Giacometto | Erbaluce di Caluso DOCG "Aὐτόχϑ∞ν" 2016

Az. Agr. Cieck | Erbaluce di Caluso DOCG "Ingenuus" 2015

Az. Agr. Tappero Merlo | Erbaluce di Caluso DOCG "KIN " 2013

Az. Agricola Orsolani | Erbaluce di Caluso DOC "La Rustia" 2008

Az. Agr. Vigneto Colombaio | Erbaluce di Caluso DOC 1990

Az. Agr. Ferrando | Erbaluce di Caluso DOCG Passito 2010

Az. Agr. Cieck | Erbaluce di Caluso DOC Passito "Alladium" 2009

Az. Agr. Orsolani | Erbaluce di Caluso DOC Passito "Sulé" ​1999​

Contributo aggiuntivo alla realizzazione della giornata; euro 45 Soci Ais, euro 55 non Soci.

Per informazioni e prenotazioni

Roberta Agnelli | roberta.agnelli@aislombardia.it | 3477321538

Luigi Mascheretti | mascherettiluigi@libero.it | 3492676432

Credit foto: archivio.atnews.it