AIS Bergamo | L'espressione bergamasca di un vitigno: l'Incrocio Manzoni

Un relatore di eccezione, Sergio Cantoni, e un vitigno tutto da scoprire. Martedì 15 Maggio 2018 vi aspettiamo a Brusaporto per un'altra grande serata di AIS Bergamo. Nove vini e i piatti di Chicco Coria.

L'Incrocio Manzoni è un vitigno creato negli anni Trenta da Luigi Manzoni, allora Preside della Scuola Enologica di Conegliano. Nasce dall'incrocio di Riesling Renano e Pinot bianco, grazie ad impollinazione e fecondazione naturale, per un procedimento voluto, ma non nuovo alla natura stessa della vite.

Il vitigno porta tutta la forza e la finezza dei suoi genitori, più fruttato e floreale in gioventù con note di pesca e di albicocca riconducibili al Pinot, matura con note mielose o che terziarizzano in idrocarburi collegabili al Riesling.

Uva che matura particolarmente bene sulle colline bergamasche, grazie a terreni fertili, freschi e non troppo compatti, si muove sia a livello nasale che palatale con note distinte, a seconda della microzona di produzione, certamente da valorizzare e conoscere ed è per proprio per far scoprire tutte le potenzilità e le diversità gustative di questo vitigno che la Delegazione ha organizzato questo importante incontro formativo, con la presenza di tutti i produttori.

Relatore d'eccezione, Sergio Cantoni. Enologo, nasce ad Alba, in un giorno, il 13 Dicembre, che già segna l'approdo futuro in Terra bergamasca. Nel 1978 inizia a lavorare presso la cantina sociale di Pontida, negli anni del gran fermento bergamasco. Nel 1983 inizia la collaborazione come consulente e direttore del Consorzio Tutela Vini Valcalepio. È socio fondatore del Centro Studi Assaggiatori di Brescia.

E per terminare, visto che di Bergamo stiamo parlando un accompagnamento particolare di piatti, ideato dallo chef Chicco Coria. Una grande serata, per scoprire e riscoprire, ciò che la vigna di casa nostra può dare.

Bergamo, Vi aspetta numerosi!

Vini in degustazione

Cantina Sociale Bergamasca Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 2017

Cavalli Faletti Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 2016

Cavalli Faletti Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 2017

Locatelli Caffi Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 "Ducale" 2017

Lurani Cernuschi Bergamasca IGT Incrocio Manzoni 6.0.13 "Opis" 2016

Tosca Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 "Vite Natural Durante" 2015

Tosca Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 "Vite Natural Durante" 2016

Tosca Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 "Vite Natural Durante" 2017

Villa Domizia - Quattroerre Terre del Colleoni DOC Incrocio Manzoni 6.0.13 "Punto Uno" 2016

Contributo aggiuntivo alla realizzazione della serata, euro 25 Soci Ais, euro 30 non Soci.

Quando e Dove

Martedì 15 Maggio 2018, a partire dalle ore 20.00, presso La Vecchia Filanda, a Brusaporto (BG).

Per informazioni e prenotazioni

Roberta Agnelli | roberta.agnelli@aislombardia.it | 3477321538

Luigi Mascheretti | mascherettiluigi@libero.it | 3492676432

