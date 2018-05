Stampa Notizie

Un eccezionale banco di degustazione per un grande viaggio vitivinicolo nell'Italia della qualità, da Nord a Sud. Lunedì 14 maggio, a Milano, dalle ore 14.00, gratis per i Soci AIS.

Un banco di degustazione ricco di prodotti di qualità, che ci permetterà di attraversare l’Italia da nord a sud alla scoperta di prodotti che sono espressione della tipicità del territorio di origine.

Saranno grandi protagonisti agricoltori, imprenditori e vignaioli lungimiranti, intellettualmente autonomi che prima di tutto hanno come obiettivo il rispetto della terra, del lavoro e del consumatore finale. Per questo possono produrre vini tipici, buoni e salubri.

Il banco sarà sostenuto da “Il Rosso e Il Nero”, azienda distributrice che ha fatto di questi valori il suo stile e soprattutto la sua missione.

Le Aziende in degustazione

PIEMONTE

Cascina Ca' Rossa

Cascina Crosa

Giuseppe Cortese

Luca Caligaris

Pecchenino

Schiavenza

Tenute Sella

Vigneti Massa

LOMBARDIA

Bertè & Cordini

Boffalora

Enrico Gatti

Famiglia Olivini

VENETO

Alla Costiera

Coffele

Col del Sas

Valentina Cubi

ALTO ADIGE

Cantina Laimburg

Gumphof

FRIULI VENEZIA GIULIA

Parovel

Vigna Petrussa

Villa Job

LIGURIA

Bruna

Maccario Dringemberg

EMILIA ROMAGNA

Al di là del fiume

Bergianti

Emilio Montesissa

Il Poggio

Villa Venti

TOSCANA

Bindella

Caprili

Fontaleoni

Istine

La Fralluca

UMBRIA

La Palazzola

MARCHE

Poderi San Lazzaro

ABRUZZO

Cataldi Madonna

CAMPANIA

Ocone

Petilia

PUGLIA

Angiuli Donato

BASILICATA

Michele Laluce

CALABRIA

Giuseppe Calabrese

SICILIA

Castellucci Miano

Feudi di Santa Tresa

Quantico

SARDEGNA

Cantina Tani

Sedilesu

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it



Data

Lunedì 14 maggio 2018 - ore 14.00 - 20.30 (ingresso in sala fino alle ore 20.00)



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Quota di partecipazione

Ingresso gratuito per i Soci AIS, operatori del settore, stampa.



L’evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

Per il calice da degustazione è richiesta una cauzione di 5€ che verrà restituita all'uscita.