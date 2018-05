Stampa Notizie

Spirits Experience, prima edizione a Milano

Il nuovo format che mette in vetrina i distillati “del” mondo e “dal” mondo. A Milano al Magawatt Court. Domenica 13 ingresso gratuito per i Soci AIS in regola con la tessera associativa

Si terrà a Milano, da domenica 13 a lunedì 14 maggio (Megawatt Court, Via Giacomo Watt, 15), la prima edizione di Spirits Experience, "l’evento trade dedicato ai più grandi distillati, in un percorso fra terre d’origine e denominazioni". L'evento, firmato Bartender.it, nasce da un'esperienza lunga sei anni che ha visto nascere altri eventi come Agave Experience, theGINday, theRUMday, Aperitivi&Co Experience e theWHISKYday.

Ora Spirits Experience, un progetto pluri-comprensivo, che vede nella stessa location e all’interno della stessa due giorni altri grandi distillati oltre a quelli di agave: "una selezione variegata ma altrettanto unica nel suo genere, per offrire al tempo stesso differenziazione e qualità".

"Spirits Experience si rivolge agli addetti ai lavori e ai professionisti Horeca, oltre che a tutti quegli appassionati, sempre più numerosi, nell’ambito della mixology e degli spirits ad essa collegati. Degustazioni gratuite, cocktail bar e seminari tematici sono le tappe di un viaggio unico, che va ad indagare i distretti produttivi fra i più disparati nel nostro pianeta: da nord a sud, da ovest a est, dal Messico alla Russia passando per l’Italia e la Francia, Spirits Experience presenta al grande pubblico il meglio dell’abilità e della conoscenza umana in azione combinata alle qualità della natura: un tandem in grado di generare specificità e prodotti che hanno fatto la storia del mondo degli spirits".

"I distillati d’agave come tequila e mezcal saranno quindi sempre presenti, tramite l’ormai rodato format di Agave Experience, ma accanto ad essi anche la grappa – nel suo nuovo progetto Grappa Experience - il pisco, la vodka, il brandy, il cognac, l’armagnac, il calvados e, ospite d’eccezione, il sakè: Spirits Experience è questo e molto altro, un evento unico nel suo genere proprio perché in grado di riunire prodotti organoletticamente assai differenti, ma accomunati da un percorso e da una codifica culturale comune. Spirits “site-specific”, ovvero provenienti dall’influsso di connotazioni climatiche, conoscenze umane e abitudini sociali determinate e distintive, che insistono su porzioni di territorio limitate, portando alla luce prodotti eccezionalmente unici.

Spirits Experience si organizza in una due giorni ricca e intensa il cui cuore pulsante è collocato nella tasting room, la grande sala espositiva che accoglie un percorso fatto di distillerie, brand, importatori e distributori. Non solo assaggi liberi nella grande sala espositiva, ma anche tasting guidati da master distiller e brand ambassador nella speciale seminar room dove è possibile partecipare a degustazioni di bottiglie rare ed a edizione limitata.

Il main stage dell’evento ospita invece una serie di incontri guidati dai massimi esperti del mondo beverage worldwide - che raccontano culture, storie e tradizioni di territori e prodotti – oltre che da noti bartender di fama internazionale che presentano i distillati attraverso la lente della miscelazione. Spirits Experience non è un semplice evento tematico: è un progetto strettamente legato al mercato moderno del beverage internazionale, che vuole riunire la rappresentanza della distillazione mondiale con l’evoluzione dei locali e dei trend di consumo.

I soci AIS, solo nella giornata di domenica 13 maggio, avranno l'opportunità di accedere gratis all'evento, esclusivamente previa esibizione della Tessera Soci AIS all’info point dell’evento, appena prima dell’ingresso.

Per maggiori informazioni: www.spiritsexperience.it