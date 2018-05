Stampa Notizie

AIS Lecco | Visitiamo la penisola ellenica

di AIS Lecco - 15 maggio 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 23 maggio, un altro evento speciale, nei contenuti e nella sua originalità. Con Guido Invernizzi scopriremo alcune eccellenze della terra da dove la vitivinicoltura ha preso origine



Questa volta visiteremo la Grecia, in compagnia di Guido Invernizzi, per scoprire alcune eccellenze di quel territorio e per meglio approfondire la cultura di quella terra, da dove la vitivinicoltura ha preso origine

Con la solita modalità del buffet a tema, giusto per scaldare l’ambiente, e del piatto in abbinamento a cena, ci troveremo al One-Off di Viganò Brianza, dove passeremo due ore di grande interesse

I vini

Amalia Brut - Tselos (come aperitivo a buffet)

Retsina Bio 2016 - Tetramythos

Santorini 2016 - Sigalas

Aspros Lagos 2017 - Douloufakis

Orgeion Bio 2015 - Cantina Sclavos

Anthemis 2011 - Unione Samos

Data: 23 maggio 2018, ore 21:00

Location: One-Off – Via XXIV Maggio, 13, 23897 Viganò (Lecco)

Costo di partecipazione: 45€ (per i soci in regola con la quota associativa AIS 2018, il costo sarà di 40€)

Per informazioni e prenotazione/iscrizione

Delegato - Sommelier Professionista: Ronnie Penati

Cellulare: 335.6859519

E-mail: enotecapenati@gmail.com

WEB site: www.aislecco.com

oppure

Responsabile AIS LECCO per la Comunicazione: Corrado Fumagalli

Cellulare: 338.8129003

E-mail: laoconte85@alice.it

WEB site: www.aislecco.com