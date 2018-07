Stampa Notizie

AIS Sondrio | E..state Insieme

di AIS Sondrio - 19 luglio 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

La delegazione AIS di Sondrio vi aspetta anche ad agosto (e inizio settembre) per tre incontri di degustazione di vini alla cieca con piatto finale. Appuntamento a Sondrio, Tirano e Morbegno

Sondrio | Giovedì 2 agosto | Grand Hotel della Posta, ore 20.00

Iscrizioni entro lunedì 30 luglio

Tirano | Giovedì 23 agosto | Ristorante Parravicini, ore 20.00

Iscrizioni entro lunedì 20 agosto

Morbegno | Giovedì 6 settembre | Ristorante Vecchio Fiume | ore 20.00

Iscrizioni entro lunedì 3 settembre

Tre incontri con degustazioni di vini alla cieca, seguiti dalla preparazione finale di un piatto. Tutti insieme cercheremo di sviluppare temi specifici sulle caratteristiche dei vini in degustazione. Ad ogni incontro 8 vini che degusteremo come ai concorsi, conoscendo solo la tipologia.

Un interessante percorso di crescita da non perdere!

Il contributo per la serata è di 25 euro per i soci e di 32,50 euro per i non soci.

Le prenotazioni sono sempre impegnative e devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica elia.bolandrini@aissondrio.it oppure telefonando al numero 335 7357380 oppure direttamente sul sito on line www.aissondrio.it alla pagina "Eventi".