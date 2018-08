Stampa Notizie

Open Day. AIS Lombardia ti apre le porte del mondo del vino

di AIS Lombardia - 30 agosto 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Three, two, one…Go! Buon inizio! Il primo giorno di scuola è alle porte, settembre è sempre stato il mese dei grandi inizi: l’anno nuovo ricomincia da qui. Anche AIS Lombardia riparte e il 17 settembre apre le porte a soci e non soci a Milano con un banco di degustazione di assoluto livello

Una sorta di entrée di quello che sarà il nuovo anno: 60 produttori e un presente dedicato a tutti partecipanti. Un’anteprima degustativa e narrativa di una stagione ricca di eventi e di protagonisti, con i delegati recentemente nominati, un team rodato da tempo dal Presidente di Ais Lombardia Hosam Eldin Abou Eleyoun, un grande gruppo di servizi e una squadra di relatori di prim’ordine.

Ais Lombardia da tempo ha iniziato a coniare un nuovo linguaggio nel mondo del vino, diventando un punto di riferimento nel nostro Paese. Professionalità ed eccellenza nei contenuti, per soddisfare ogni esigenza e garantire un’elevata qualificazione alla passione. Innovazione nei contenuti, comunicazione e valorizzazione del patrimonio enologico: questa la metrica distintiva della nuova stagione.

L’Associazione in Lombardia come esperienza di visione più evoluta e coinvolgente di sempre, declinata attraverso una serie di proposte tra le più ricche, innovative ed emozionanti di tutte le stagioni vissute insieme: corsi su tre livelli per diventare sommelier, master sempre più tecnici e approfonditi, un’attenzione all’internazionalizzazione con corsi in lingua inglese, serate evento, ormai diventate appuntamenti irrinunciabili. E ancora: corsi specialistici per le attività di servizio e per direttori di corso, per degustatori e relatori, dedicati a chiunque desiderasse intraprendere un percorso di crescita, di approfondimento e di ulteriore qualificazione.

Tutte le delegazioni di Ais Lombardia vi racconteranno il mondo del vino con grandi storie e grandi protagonisti che resteranno con noi: una forma di racconto inedita, caratterizzata da un’alta qualità di progetto. Un’architettura a tutto tondo, avvincente e spettacolare, che arricchirà ulteriormente quanto è stato fatto in passato.

Il banco di degustazione di inizio stagione, tra sorrisi, strette di mano e calici alzati, sarà il modo per Ais Lombardia di dire a tutti: “il meglio deve ancora venire”.

Vi aspettiamo, numerosi, per ritrovarvi e conoscervi.

Quando

Lunedì 17 settembre 2018 | ore 15.30 - 20.30 | Ingresso gratuito (cauzione bicchiere 5€)

Dove

Milano - Hotel The Westin Palace, Piazza della Repubblica 20

I vini in degustazione