AIS Lombardia alla 66esima edizione dell’Autunno Pavese

di AIS Pavia - 27 settembre 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 5 all'8 ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Pavia si terrà la storica rassegna dedicata ai prodotti enoagroalimentari del territorio. AIS Lombardia sarà presente con un proprio stand e condurrà due seminari sul vino e la birra

Anche quest’anno AIS Lombardia sarà presente all’Autunno Pavese, “Il gusto #tipicamentebuono del territorio”. (www.autunnopavesedoc.it). La storica rassegna di prodotti enoagroalimentari del territorio pavese, promossa dalla Camera di Commercio di Pavia attraverso l’azienda speciale Paviasviluppo, torna quest’anno dal 5 all’8 ottobre nella sede storica del Palazzo delle Esposizioni di Pavia.

La fiera, giunta alla sua 66ma edizione, costituisce una vetrina per i prodotti del territorio, per le Aziende e per le Associazioni che su di esso si muovono. AIS Lombardia, con il proprio stand all’interno della manifestazione, incontrerà il pubblico, illustrerà attività, corsi ed eventi sulla provincia di Pavia e risponderà alle domande di tutti coloro che vorranno saperne di più sul meraviglioso mondo del nettare di Bacco. Sarà dunque l’occasione per far conoscere l’attività dei Sommelier nella provincia di Pavia, capitanati dal nuovo Delegato di AIS Pavia Benedetto Gareri.

AIS Pavia condurrà inoltre due laboratori di degustazione ad ingresso gratuito (prenotazioni sul sito dell’Autunno Pavese)

Sabato 6 ottobre, ore 20:30-21:30

Bonarda: valorizzazione di un vino quotidiano, tra tradizione e innovazione

Un viaggio attraverso la storia della Bonarda in Oltrepo, dalle testimonianze del vino nella letteratura e nella tradizione contadina per arrivare alle tendenze contemporanee, in un crescendo di qualità e di attenzioni verso le esigenze di un consumatore sempre più consapevole.

Conduce il laboratorio: Marco Agnelli, pavese DOC, millesimo 1969. Chimico Farmaceutico e appassionato di vino, Sommelier dal 2012 e Degustatore dal 2013. Da alcuni anni nella Redazione di AIS Milano, ora responsabile comunicazione di AIS Pavia.

In degustazione: 4 Bonarda dell'Oltrepò Pavese D.O.C., scelti tra i vini degli Espositori presenti all’Autunno Pavese

Domenica 7 ottobre, ore 22-23

Birra: il malto incontra il mosto. Il connubio che non ti aspetti

In collaborazione con Birrificio Oltrepò, si parlerà di birra, della sua storia e della sua evoluzione, con incursioni nelle tecniche produttive e negli stili birrari. Tutto questo in compagni del mastro birraio Sergio Cristiani, che con la sua esperienza potrà ben illustrare il panorama odierno di questo mondo, oggi molto apprezzato ed in continua espansione.

Conduce il laboratorio: Dimitri Domenichella, originario dell’Oltrepò, pavese d’adozione. Docente di Lettere, Sommelier dal 2007 e Degustatore AIS Lombardia. Collaboratore della Delegazione pavese da oltre 10 anni, attualmente responsabile per i servizi di AIS Pavia.

In degustazione: 3 birre del Birrificio Oltrepò (Castana, APA, Ibriga)