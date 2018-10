Stampa Notizie

AIS Monza | Armonie di Brunello di Montalcino

Sintesi di nobiltà e potenza, il Brunello di Montalcino è una delle icone vinicole nazionali più apprezzate al mondo. Venerdì 26 ottobre, sei vini in degustazione sotto la guida appassionata di Alberto Catelani per conoscere le peculiarità di questa denominazione e l'espressività delle diverse micro zone.

La collina di Montalcino si trova nella provincia meridionale di Siena tra le valli dell'Orcia, dell'Asso e dell'Ombrone. Territorio di rara bellezza, deve il suo fascino bucolico alla dominanza di boschi e ulivi che contornano le fasce ornate di filari. Il vitignosimbolo su cui insiste la denominazione, DOCG dal 1980, è il Sangiovese, localmente chiamato Brunello.

La zona di produzione viene di norma suddivisa in quattro aree principali che corrispondono all'esposizione dei versanti collinari, fattore fortemente caratterizzante per il vino. Una catalogazione tutt'altro che omogena considerate le diverse stratificazioni geologiche che hanno portato alla formazione di questa collina, determinando una grande complessità dei suoli. In degustazione sei referenze in particolare delle annate 2007 e 2010, alle quali il Consorzio ha riconosciuto le cinque stelle.

Vini in degustazione

CASTELLO BANFI Brunello di Montalcino DOCG Poggio alle Mura Riserva 2008

VILLA POGGIO SALVI Brunello di Montalcino DOCG 2010

BRUNELLI (MARTOCCIA) Brunello di Montalcino DOCG 2009

TENUTE SILVIO NARDI Brunello di Montalcino DOCG Vigneto Poggio Doria 2007

TENUTA IL POGGIONE Brunello di Montalcino DOCG 2010

COL D'ORCIA Brunello di Montalcino DOCG 2010

Conduce la serata Alberto Catelani, fiorentino di nascita. La sua famiglia fa vin de garage dagli anni '70, quando ancora non era di moda. Ingegnere per necessità, si trasferisce a Milano. Beve da sempre, dovunque si trovi nel mondo. Da alcuni anni parla con una certa cognizione di causa dei vini della sua terra.

Quando

Venerdì 26 ottobre 2018 - ore 21.00

Dove

Hotel de la Ville Monza

Viale Regina Margherita di Savoia, 15 - Monza



Quota di partecipazione: 35 €

Posti disponibili: 28

Evento riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa nazionale

Per informazioni e iscrizioni

eventi@aismonza.it