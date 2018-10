Stampa Notizie

AIS Bergamo | Sapori di Valle d'Aosta, vini, salumi e formaggi

di AIS Bergamo - 04 ottobre 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il grande successo dell'ultimo evento organizzato a "CasaFalconi", la Delegazione AIS di Bergamo ha deciso di bissare la data, con una proposta insolita, ma di grande spessore degustativo, culinario e formativo. Vi aspettiamo mercoledì 17 ottobre per conoscere profumi e sapori della Valle d'Aosta



Proprio perché spesso si conoscono più certi formaggi di certi vini e salumi della Valle d'Aosta, il Relatore Mattia Asperti, che invece di queste zone è un gran conoscitore ed estimatore, ci vuole introdurre in una dimensione di piacevolezza e persistenza, di profumi freschi e di sentori franchi, di note lunghe e di finali fragranti; anche per farci capire, forse, e non a caso, anche per farci comprendere come mai, alcuni vini di vitigni autoctoni di questa zona, rientrano fra i prodotti primari delle cantine della nobiltà europea.

Grande cura ed attenzione nella scelta, non poteva che essere seguita da una reinterpretazione culinaria che il grande Marco Falconi, sommelier storico della delegazione di Bergamo e patron del ristorante, ha pensato appositamente per noi.

Immaginatevi, in Autunno, la sera, di fronte a Voi, il Monte Bianco, in grembo un piatto colmo di leccornie ed in mano un bicchiere di gran vino, Mercoledì 17 Ottobre, presso la Trattoria Falconi, sarà così!

Bergamo, Vi aspetta numerosi!

Roberta Agnelli

Contributo aggiuntivo alla realizzazione della serata, Soci Ais euro 50, non Soci, euro 60

Quando

Mercoledì 17 Ottobre, h. 20.30

Dove

Trattoria Falconi, via Valbona 81, Ponteranica (Bg).

Per informazioni e prenotazioni

Roberta Agnelli | roberta.agnelli@aislombardia.it | 3477321538

Luigi Mascheretti | luigi.mascheretti@aislombardia.it | 3492676432