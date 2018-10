Stampa Notizie

Manca poco all'inizio della seconda edizione di "Vinovagando", una rassegna in otto puntate, un viaggio per l'Italia del vino alla scoperta, o alla riscoperta, di territori di qualità

Un giro d’Italia in 8 serate (fruibili sia come degustazioni singole, sia come pacchetto unico in abbonamento), tenute dai nostri relatori su alcuni dei territori italiani più vocati.

Grande attenzione sarà dedicata sia ai vitigni autoctoni noti sia a quelli quasi sconosciuti.

Per scoprire cosa riserverà la seconda edizione della rassegna Vinovagando non resta altro che andare a leggere e approfondire argomento e relatore di ogni singola puntata pensata per voi.

L'intera rassegna

15 Ottobre 2018 - Alto Piemonte - Francesco Ferrari

22 Ottobre 2018 - Sicilia - Adriana Licciardello

29 Ottobre 2018 - Alto Adige - Sara Missaglia

05 Novembre - Abruzzo - Davide Gilioli

12 Novembre - Carso - Giulia Gavagnin

19 Novembre - Lombardia - Gabriele Nasti

03 Dicembre 2018 - Valpolicella - Bruno Ferrari

10 Dicembre 2018 - Sardegna - Massimo Recli

Informazioni e Prenotazioni

AIS Milano

Per informazioni: eventi@aismilano.it



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano



Quota di partecipazione

Soci AIS: 30 € per singolo evento

Prenotando l'intera rassegna di 8 incontri la quota di partecipazione totale è di 150 €





Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line

Le prenotazioni sono aperte dal giorno 8 ottobre 2018.

L'evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.

Clicca sul tasto per accedere al sistema di prenotazione