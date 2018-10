Stampa Notizie

Guida Vitae 2019. A Milano il grande banco di assaggio

di Sede AIS Nazionale - 10 ottobre 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 20 ottobre torna il grande banco di degustazione con le eccellenze della Guida Vitae 2019 al The Mall di Milano. Per i Soci AIS costo dimezzato. Acquisto biglietti disponibile fino al 16 ottobre

Caro Socio,

sabato 20 ottobre, al The Mall di Milano, dalle ore 11:00 alle 19:00, un grande banco d’assaggio accoglierà gli ospiti della presentazione della guida Vitae che potranno così degustare i vini presenti nelle oltre duemila pagine dell’edizione 2019.

Una buona occasione per incontrarne i produttori, presenti durante la giornata per la consegna degli attestati. È POSSIBILE ACQUISTARE ADESSO IL TICKET. C'è tempo fino alla mezzanotte del 16 ottobre. Per i Soci AIS il costo è dimezzato.



L’acquisto sarà disponibile fino alle ore 24:00 di martedì 16 ottobre; dopo non sarà più possibile acquistare i biglietti. A conclusione dell’acquisto, si riceverà una fattura all’indirizzo mail fornito. Bisogna stamparla e portarla con sé unitamente a un documento d'identità: costituirà il biglietto d’ingresso.

Tutti i Soci AIS, in regola con la quota associativa 2018, possono acquistare un ingresso al prezzo agevolato di 20 euro. Prima di procedere all’acquisto, è necessario accedere ad ais-store con il proprio username e la propria password, indicare il numero di tessera AIS nel campo "Posizione Lavorativa" oppure comunicarlo tramite il Modulo Contatti. Quando si riceverà la mail di "Abilitazione Avvenuta", sarà possibile acquistare il ticket a prezzo agevolato. L'utente non ancora registrato può REGISTRARSI QUI.