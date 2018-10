Stampa Notizie

AIS Milano | “L’orafo del formaggio”: Hansi Baumgartner

di AIS Milano - 15 ottobre 2018

Venerdì 26 ottobre, AIS Milano e ONAF sono lieti di presentare un’accoppiata vincente: formaggio e vino. Hansi Baumgartner, conosciuto come “l’orafo del formaggio”, presenterà al pubblico una selezione di 10 formaggi (a sorpresa), prelevati direttamente dal bunker d’affinamento, al punto giusto di stagionatura

Hansi Baumgartner, originario dell’Alto Adige dove tutt’ora vive, chef stellato del Ristorante Schöneck a Falzes (BZ) gestito con i fratelli, negli anni ’90 decide di intraprendere un nuovo percorso professionale e si dedica alla sua passione per i formaggi, con la “missione” di elevarli all’eccellenza. Riprende i metodi di stagionatura e conservazione dei formaggi tradizionali e sviluppa nuove tecniche di affinamento.

Grazie alla sua pregressa esperienza gastronomica, Hansi riesce ad abbinare ai formaggi ingredienti tra i più ricercati, originali e unici che, grazie all’affinamento, esaltano la materia prima fino a creare dei veri capolavori caseari.

Durante la serata Hansi presenterà i suoi prodotti migliori, considerati dei veri e propri gioielli dell’arte dell’affinamento, affiancato da Luisito Perazzo che guiderà l’abbinamento con i vini selezionati per l’occasione.

Un confronto tra titani il cui risultato non mancherà di lasciare senza parole i fortunati partecipanti la degustazione.

Vini in degustazione

Lazio Chardonnay IGT 2015 - Paolo e Noemia D’Amico

Chianti Classico Riserva DOCG Rancia 2012 - Fèlsina

Barolo DOCG Ravera 2012 - Elvio Cogno

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva Zanna 2011 - Illuminati

Sauternes AOC Castelnau de Suduiraut 2009 - Château Suduiraut

Conducono la serata

Hansi Baumgartner: chef stellato fondatore di DEGUST, azienda che si propone di riscoprire, selezionare e affinare piccole produzioni casearie di “nicchia”, tutte caratterizzate da un alto pregio qualitativo e organolettico.

Luisito Perazzo: miglior Sommelier di Lombardia nel 2004, Miglior Sommelier d’Italia nel 2005, Sommelier dell'anno 2006 e 2013.

Un percorso non convenzionale, con gli studi che dapprima prendono la via del Politecnico di Milano. Poi, l’incontro con il mondo del vino che diventa amore fulminante.

Assoluto cultore della “sosta” a tavola, si distingue per una continua ricerca e miglioramento dell’esperienza dei suoi commensali.

Studia e arricchisce la conoscenza del vino che vira poi verso l’approfondimento dei distillati e delle bevande.

Informazioni e Prenotazioni

Per informazioni: eventi@aismilano.it

Data

26 ottobre 2018 ore 21.00



Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano

Quota di partecipazione

Soci AIS: 50 euro

Posti disponibili 40



La prenotazione è aperta dal giorno 11 ottobre



L'evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.

Clicca sul tasto per accedere al sistema di prenotazione.