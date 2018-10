Stampa Notizie

AIS Lecco | Riesling: il dono dell’immortalità

30 ottobre 2018

Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo quello che faremo giovedì 15 novembre, accompagnati da un grande esperto di riesling come Nicola Bonera. Otto vini dai 15 ai 40 anni di età.

Il riesling è una delle varietà a bacca bianca sicuramente di maggior fascino e personalità. Mineralità e sferzante acidità sono le caratteristiche principali di questo vitigno che in territori come quello della Mosella produce vini di grande finezza con un potenziale di invecchiamento davvero inusuale per dei bianchi.

Oggi, che tutti parlano di terroir, il riesling è una delle uve che meglio riflette i caratteri del suolo dove viene coltivato. La produzione attuale è concentrata soprattutto in Germania, stato in cui, per tradizione e per caratteristiche climatiche e di territorio, la coltivazione del riesling è preponderante, ed è proprio da qui che provengono i vini che degusteremo.

I vini

Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese Benedict Loosen Erben 1977

Ürziger Würzgarten Riesling Auslese Benedict Loosen Erben 1985

Erdener Treppchen Riesling Spätlese Bernhard Jakoby 1981

Erdener Treppchen Riesling Auslese Schwaab Kiebel 1992

Wehlener Klosterberg - Auslese ** Markus Molitor 1999

Kaseler Nieschen - Auslese Karlsmühle 1999

Rausch Spätlese Zilliken 2003

Ottavo vino in corso di definizione