di AIS Milano - 31 ottobre 2018 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 16 novembre una serata dedicata ad una delle aziende di riferimento del panorama vitivinicolo italiano, pioniera di un approccio alla vigna e alla vinificazione che ha ormai fatto storia. Sarà la figlia di Josko Gravner, Mateja, a condurre la serata

Che sapore ha la storia? Si può toccare la luna? Che voce ha la terra? Domande insolite, distonie verbali, ossimori sensoriali: questo è ciò che accade quando si incontrano i vini di Josko Gravner.

La storia prende forma, e con lei quel modo così antico, così profondo, così autentico di fare vino.

Le sue anfore sono sospese tra Terra e Luna, ma con le radici ancorate in un Friuli in cui si beve da sempre: nel 2017 l’Università di Udine ha scoperto nei pressi di Aquileia un reperto-testimonianza sul consumo del vino nella regione che risale a più di 3000 anni fa. Tracce di vino in una tazza ritrovata intorno a un focolare databile tra il XIV e il XIII secolo a.C., prova di una cultura enologica che vanta millenni di storia.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione sopra e sotto, ma anche dentro: perché le grotte carsiche, che con le loro profondità sono il ventre del territorio, non solo ricreano ambientazioni suggestive, ma sono testimonianza di un suolo fortemente vocato alla coltivazione della vite.

Una regione in perenne equilibrio tra impulsi mitteleuropei e forti identità regionali.

Correnti culturali, linguistiche e storiche molto diverse tra loro sembrano seguire il sentiero e il destino dei venti freddi da Nord, mitigati nel loro intreccio con le influenze delle brezze marine.

Dagli scambi, si sa, arrivano i migliori risultati, e il risultato finale è sempre più ricco dell’originale di partenza.

La fascia collinare che si snoda lungo la Slovenia beneficia così di importanti escursioni termiche e risulta la più adatta alla viticoltura: il flysch è il terreno di queste zone, rappresentato da rocce marnoso-arenacee e da detriti friabili di argilla, sabbia e limo di origine marina.

Le anfore di Gravner, o forse sarebbe meglio dire "qvevri", espressione più pura di una filosofia naturale per l’affinamento del vino che ha origini millenarie, abbracciano il mondo: uomini, terra, stagioni, fiori e frutti, acqua, venti. Una sequenza naturale: la Luna detta la metrica, e il tempo non ha fretta. Pazienza è l’ingrediente magico.

Ognuno è porzione di questo percorso, che di anno in anno è miracolo, del lavoro come della vita.

Simple and efficient: non c’era alcun bisogno di coniare questa espressione dei tempi moderni.

Josko la conosceva già, con quel suo modo di essere diretto, quell’allontanamento da tecnologia e modernità, quel rispetto verso la natura che lo circonda.

Chardonnay, sauvignon, pinot grigio, riesling italico, ribolla.

Più che una degustazione una danza a ritroso nel tempo e a prenderci per mano ci sarà Mateja Gravner, la figlia di Josko. Ci attende una dimensione spazio-temporale completamente nuova.

Fermate le lancette, l’orologio per questa sera non serve.

Vini in degustazione

Bianco Breg 2009

Bianco Breg 2007

Bianco Breg 1998

Ribolla 2010

Ribolla 2008

Ribolla 2000

Conduce la serata

Mateja Gravner nasce a Gorizia nel 1973. Cresce tra vigneti, fermentazioni e affinamenti, ma dopo gli studi di enologia prende la strada del marketing e della comunicazione. Lavora per anni lontano da casa, prima alla CIAA - Trentino SpA a Trento, occupandosi della promozione dei vini, poi all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige e successivamente alla Bertani Domains. Nel 2014 torna a Oslavia e da allora è si occupa dell’area commerciale e del marketing nell'azienda di famiglia.

Informazioni e Prenotazioni

Per informazioni: eventi@aismilano.it

Data

16 novembre 2018 ore 21:00

Sede

Hotel The Westin Palace

Piazza della Repubblica 20, Milano

Quota di partecipazione

Soci AIS: 50 euro

Posti disponibili 80



La prenotazione è aperta dal giorno 31 ottobre

Per prenotare è necessario utilizzare il sistema di prenotazioni on-line

L'evento è riservato ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS Nazionale.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa.

