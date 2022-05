Valtènesi in Rosa, dal 3 al 5 giugno a Moniga del Garda la vetrina dei rosé del territorio

News dai Consorzi lombardi

30 maggio 2022

Organizzata dal Comune di Moniga in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, la rassegna arriva ad ormai tre anni di distanza dalla 12esima edizione di Italia in Rosa, che nel 2019 aveva riscosso un enorme successo: la sospensione per pandemia nel 2020 e ‘21 ha sollecitato la necessità di ripensare l’evento con una nuova identità, maggiormente legata alla promozione e valorizzazione delle produzioni locali targate Valtènesi. Denominazione ormai diventata adulta, oggi considerata come imprescindibile punto di riferimento qualitativo nello scenario della produzione nazionale di rosé, come dimostra anche la recente collaborazione con il CIVP (Conseil Interprofessionel des Vins de Provence), che ha scelto Valtènesi come partner per un progetto congiunto di promozione europea denominato Rosé Connection,

“Dopo 12 edizioni di Italia in Rosa ad altissimi livelli, segnate dalla volontà di mettere a confronto i nostri vini con i rosé di tutta Italia, la Valtènesi oggi è senz’altro pronta per camminare con le sue gambe – spiega il presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago -. Sono sicuro che questo nuovo evento realizzato dal Comune di Moniga ha fin dall’inizio tutte le carte in regola per diventare un’autorevole vetrina non solo per le nostre cantine ed i nostri vignaioli, ma anche per il nostro modo di fare, pensare, vivere il vino rosé”.

Saranno 48 le aziende del territorio coinvolte per tre giornate a cavallo del ponte del 2 giugno in un grande banco d'assaggio con ben 77 etichette in degustazione libera. Il tutto nella splendida cornice vista lago del castello di Moniga in orario compreso tra le 17.30 e le 22.30. L’acquisto del bicchiere costa 22 euro compresi diritti di prevendita, 20 euro per l’acquisto in cassa sul posto: la prenotazione non è obbligatoria ma caldamente consigliata sul sito valtenesiinrosa.it. Il Consorzio Valtènesi organizza inoltre due masterclass venerdì 3 (“I finalisti del Trofeo Molmenti 2022”) e sabato 4 (“Un viaggio nelle annate del Valtènesi”) alle 18.30 su prenotazione gratuita da effettuare all’indirizzo mail promozione@consorziovaltenesi.it (permane l’obbligo di acquisto del calice all’ingresso). Per la serata di domenica 5 alle 18 è inoltre prevista la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Molmenti al miglior Valtènesi 2021.

“L'esperienza ed il grande successo di Italia in Rosa ci hanno fatto diventare un punto di riferimento – afferma il sindaco di Moniga Renato Marcoli -. Ora il testimone passa a “Valtenesi in Rosa”, un evento che prosegue la tradizione in una veste nuova ma soprattutto volge lo sguardo al futuro. L'obiettivo e' quello di valorizzare il territorio della Valtenesi e uno dei suoi prodotti principali, il vino, nella sua declinazione di Valtenesi Rose', a cui proprio Moniga del Garda ha dato i natali con il suo Chiaretto. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio, ha voluto fortemente questa manifestazione. Tanto è l’impegno messo in campo, ma maggiore è l’orgoglio di riproporre l’evento che celebra questo meraviglioso vino e poter riaprire le porte del suo Castello alle cantine del territorio ed a tutti gli ospiti”.

Fonte: Consorzio Valtènesi