Ais Lombardia & Casa del Sole Onlus

Ogni anno Ais Lombardia dona alla Onlus Casa del Sole 1 euro per ogni persona che frequenta i corsi di formazione per sommelier organizzati sul territorio lombardo. E così è stato anche per il 2017.

La Onlus Casa del Sole è un'associazione che si prende cura dell’educazione e della riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da esiti di cerebropatie infantili.

Per approfondimenti sulle attività della Casa del Sole e per offrire un vostro libero contributo potete consultare il sito www.casadelsole.org/

Pubblichiamo qui di seguito, e con grande piacere, la lettera che abbiamo ricevuto dalla Casa del Sole e che condividiamo con tutti voi.

***

Gentile Presidente Detti,