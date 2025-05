ViniPlus di Lombardia - N° 28 Maggio 2025

Rivista

Editoriale | Sessant’anni non sono solo una ricorrenza

Sessant’anni sono una storia scritta con il cuore, un percorso che profuma di cantina, di sacrifici e intuizioni. Sessant’anni sono il tempo di un’Italia che cambiava e, con lei, di un’Associazione che ha saputo crescere, rinnovarsi, resistere e trasformarsi. L’Associazione Italiana Sommelier, oggi, è molto più di un punto di riferimento per chi ama e studia il vino. È diventata una casa della cultura del gusto, uno spazio dove si coltiva conoscenza, condivisione e responsabilità. Dai primi corsi con pochi appassionati a un’organizzazione nazionale diffusa e strutturata, di strada ne è stata fatta tanta. Il vino resta il cuore pulsante della nostra identità, ma non è più l’unico linguaggio. Oggi AIS parla anche di olio, di birra, di analisi sensoriale, di territori, di inclusione, di accoglienza. È un linguaggio che si arricchisce, che si apre, che si fa più umano e più completo. In questo cammino, AIS Lombardia ha avuto un ruolo fondamentale. Con passione, visione e un instancabile lavoro di squadra, ha saputo diventare modello di innovazione e coerenza, portando avanti il valore della formazione con autorevolezza e spirito di servizio. I numeri parlano chiaro, ma lo fanno soprattutto le persone: sommelier sempre più preparati, appassionati che si avvicinano al vino con rispetto e desiderio di conoscenza, docenti capaci di emozionare mentre formano.

AIS Lombardia ha saputo ascoltare il presente, senza dimenticare il passato, e ha acceso nuovi fari per illuminare il futuro. Lo ha fatto formando degustatori e relatori sempre più competenti, promuovendo eventi dove il vino non è solo da bere, ma da raccontare, da vivere, da comprendere. E ora, in questo sessantesimo compleanno, non celebriamo solo una data. Celebriamo un’idea che è diventata realtà solida. Celebriamo la fatica, la bellezza e la straordinaria potenza di una comunità che ha fatto dell’educazione alla qualità la sua missione più profonda. Il viaggio continua, con lo stesso passo determinato, lo stesso sguardo attento e lo stesso entusiasmo di chi sa che dietro ogni calice c’è molto più di un vino: c’è una storia da custodire, un sapere da trasmettere, un’emozione da condividere. Per festeggiare questo traguardo straordinario, l’AIS Lombardia ha pensato a una serie di eventi distribuiti lungo la settimana dal 7 all’11 luglio. Saranno occasioni di incontro e riflessione, momenti per ricordare le radici, ma anche per raccontare con fierezza ciò che AIS è diventata oggi: un punto di riferimento nella formazione, nella valorizzazione del vino e dei suoi mondi affini. AIS Lombardia, in particolare, si prepara a vivere questo anniversario con uno spirito rinnovato e propositivo. La nostra regione, negli ultimi anni, ha conosciuto una crescita significativa non solo in numeri, ma in qualità, in visione, in coesione. E sarà protagonista di diverse iniziative che renderanno omaggio a questa lunga e appassionante storia. Oggi, con questo editoriale, vorrei semplicemente dirvi: preparatevi, perché festeggiare 60 anni non è solo guardarsi indietro. È un atto di gratitudine verso il passato. È un atto di responsabilità verso il futuro. E lo faremo insieme, come sempre.

Hosam Eldin Abou Eleyoun

Presidente AIS Lombardia

Editoriale | Per sessant’anni al fianco del mondo del vino, e non solo

Probabilmente, anzi, quasi certamente, il 7 luglio di 60 anni fa, nessuno dei quattro fondatori dell’Associazione Italiana Sommelier avrebbe mai immaginato che questa figura professionale, ai tempi un po’ misteriosa e sostanzialmente elitaria, sarebbe riuscita a uscire dai suoi più ristretti ambiti operativi, ovvero alberghi, ristoranti ed enoteche, e avrebbe cominciato a recitare un ruolo di primo piano un po’ in tutti gli ambiti del composito e articolato universo del vino e del cibo. Dal 1965 a oggi i corsi per diventare sommelier sono stati frequentati da centinaia di migliaia di persone. O solo per pura, semplice, ma trascinante passione – oggi questa è la principale motivazione che anima la stragrande maggioranza dei soci AIS – o come primo passo per magari intraprendere un percorso professionale non tanto e solo nel mondo della sommellerie, quanto anche in quello della comunicazione, della consulenza o della docenza in ambito enogastronomico. Una grande e composita comunità, che ha accompagnato, e lo fa tuttora, i fatti e le vicende che hanno animato il mondo del vino e del cibo, ma anche quello dell’olio, della birra e di tutto il grande patrimonio agroalimentare presente in Italia.

Siamo partiti da questa ultima considerazione per celebrare, a modo nostro, i 60 anni di AIS. Lo abbiamo fatto in molte delle pagine che compongono questo numero, il 28°, quasi monografico, quindi, anche questa volta. Nello speciale che apre ViniPlus, decennio dopo decennio, dagli anni ’60 ad oggi abbiamo isolato quelli che, tra i tanti fatti accaduti nel mondo del vino, ci sono sembrati i più significativi da evidenziare, sia in Italia che nel cosiddetto Nuovo Mondo. Un esercizio che giocoforza ha richiesto di fare delle scelte e di avere il dono della sintesi: lo abbiamo applicato anche negli editoriali della sezione “Nel piatto e nella vigna” così come nelle rubriche dedicate alla birra, all’olio, agli artigiani del gusto e nella rubrica “Diritto divino”. È emerso un affresco interessante, composito, che restituisce la fotografia di molti dei temi che hanno attraversato, in alcuni casi animato in modo anche dialettico, il dibattito intorno alle vicende vinicole, e non solo, del nostro Paese. Buona lettura!

Buona lettura!



Alessandro Franceschini

Direttore Responsabile

