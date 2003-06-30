Addio a Franco Bernabei

Addio a Franco Bernabei

Attualità
di Redazione
04 luglio 2026

Soprannominato “Mister Sangiovese”, è stato uno dei grandi interpreti del Rinascimento del vino italiano negli anni ’80 e ’90.

Flaccianello della Pieve, Fontalloro, Vigneto Bucerchiale, sono solo alcuni dei grandi vini italiani che portano la firma di Franco Bernabei, uno degli enologi più importanti del panormama italiano che si è spento all’età di 73 anni.

Nato ad Abano Terme, in provincia di Padova, ha trovato professionalmente in Toscana la sua patria di elezione: a Greve in Chianti fondò anche Enoproject, il suo laboratorio di consulenza enologica.

Sono stati tanti i riconoscimenti che hanno costellato la sua carriera, come l’ultimo, in ordine di tempo, assegnatogli alla carriera da Vinitaly nel 2025. Tra questi anche quello che AIS Lombardia gli riconobbe nel 2005, il Rigoletto d’Argento, che ogni anno AIS Mantova assegna a personaggi che con la loro attività valorizzano l’enogastronomia italiana.

AIS Lombardia porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.