Brand Ambassador: il percorso formativo di GIV Academy

Attualità

di Sara Missaglia

18 ottobre 2023

Il mondo del vino e delle imprese sente sempre più la necessità di Brand Ambassador, figura professionale sino ad oggi nata a metà tra la formazione didattica non specifica e affiancamenti ed esperienze sul campo, senza in realtà beneficiare di un percorso organico e strutturato.

Gruppo Italiano Vini, colosso da 466 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2022 con quattordici cantine di proprietà e oltre 1600 ettari di vigneto in dieci regioni del nostro Paese, ha realizzato GIV Academy, un’offerta formativa in stretta collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (FEM) e con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG).

Obiettivo è il completamento di una preparazione in materia di viticoltura ed enologia con attività inerenti all’aspetto del marketing e della comunicazione del vino. Il bando per la partecipazione è stato recentemente emesso e selezionerà quindici partecipanti che diventeranno alumni della GIV Academy: al termine dei sei mesi di accademia, cinque dei quindici partecipanti verranno assunti direttamente dal Gruppo Italiano Vini, selezionati sulla base di una graduatoria finale. La partecipazione alla GIV Academy è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale o magistrale con indirizzo in Viticoltura ed Enologia, ai diplomati con titolo di Enotecnico, ai laureati in Scienze e Culture Gastronomiche (triennale) e ai laureati in Sustainable Food Innovation & Management (magistrale).

Il percorso formativo ha una durata di circa sei mesi per 800 ore, di cui 300 saranno svolte presso FEM, presso UNISG e presso la sede a Calmasino (VR) del Gruppo Italiano Vini. Saranno seguite da un percorso di praticantato della durata di circa tre mesi, che verrà svolto presso le aziende del Gruppo in Italia.

«GIV, attento alle dinamiche del mercato, chiede sempre più figure professionali preparate non solo in campo enologico e scientifico, ma anche sotto l’aspetto della comunicazione, del marketing, della cultura del cibo e dei territori, puntando all’assunzione di professionisti formati anche da questi punti di vista» spiega a Viniplus di Lombardia Roberta Corrà, Direttore Generale del Gruppo Italiano Vini. «La scelta di investire nella formazione attraverso il progetto GIV Academy è stato per noi mandatory, e la partnership con la Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, testimonia l’assoluta serietà dell’impianto e l’elevato livello qualitativo nel percorso formativo, che trova nell’innovazione e nell’internazionalizzazione gli elementi di contemporaneità, in linea con le attuali esigenze e dinamiche del settore».

Il prospetto didattico prevede l’approfondimento di materie legate alla comunicazione e alla valorizzazione della filiera viticolo enologica sia italiana sia internazionale (enologia, chimica viticolo enologica, biotecnologie vinicole, viticoltura, zonazioni), con esperienze di laboratorio, pratiche in cantina presso l’azienda agricola FEM e in cantina didattica, esercitazioni in vigneto e visite guidate ai produttori locali. Sono inoltre previsti approfondimenti in tema di attività sensoriali, degustazioni, public speaking, comunicazione e marketing. A Pollenzo le lezioni avranno invece come focus la cultura e i valori del cibo in abbinamento e l’analisi sensoriale del cibo e del vino, attraverso tecniche di storytelling ed engagement.

L’iscrizione prevede un contributo economico da parte del corsista di euro 2.500,00: durante il praticantato sarà riconosciuto ad ogni studente un contributo spese a titolo forfettario di euro 400,00. Il bando si chiuderà il 21 dicembre 2023, con inizio della GIV Academy il 5 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni:

Bando di ammissione: clicca qui

Modulo di Ammissione: clicca qui