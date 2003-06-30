“Scollinando”, edizione speciale 30 anni del Club del Buttafuoco Storico

“Scollinando”, edizione speciale 30 anni del Club del Buttafuoco Storico

Attualità
di Redazione
25 maggio 2026

Domenica 31 maggio, la tradizionale passeggiata tra le vigne di Canneto Pavese. Ogni tappa un produttore, ogni sosta una portata, passeggiando tra i filari che custodiscono l’identità del Buttafuoco Storico

L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza di uno dei vini più identitari dell’Oltrepò Pavese, attraverso un’esperienza diretta nei luoghi di produzione. Il percorso si sviluppa tra le colline dello Sperone di Stradella, comprese tra i torrenti Versa e Scuropasso, area storica di elezione per il Buttafuoco Storico, vino ottenuto dall’assemblaggio di Croatina, Barbera, Ughetta di Canneto e Uva Rara.

Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di attraversare i vigneti e incontrare i produttori del Club, accompagnati in un itinerario che unisce paesaggio, cultura enologica e gastronomia. Il format prevede un pranzo diffuso articolato in più tappe: ogni sosta sarà dedicata a una portata, in abbinamento ai vini delle aziende coinvolte.

“Scollinando – Speciale 30 anni” assume un valore simbolico nel percorso del Club del Buttafuoco Storico, fondato nel 1996 da undici produttori – oggi divenuti diciotto – con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un patrimonio vitivinicolo circoscritto e distintivo. In questi trent’anni, il Club ha contribuito a consolidare l’identità del Buttafuoco Storico, promuovendo un modello associativo riconosciuto per coesione e radicamento territoriale.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 9.00 alle 17.30, con partenze scaglionate a partire dalle ore 10.00 dalla Casa del Buttafuoco Storico.

A conclusione della giornata, la Casa del Buttafuoco Storico ospiterà “Il tempo nel bicchiere – 30 anni di Buttafuoco Storico”, degustazione libera dedicata alle Vigne Storiche, pensata come momento conclusivo delle celebrazioni del trentennale.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0385 60154, canali social ufficiali del Club e sito www.buttafuocostorico.com.