ViniPlus di Lombardia - N° 30 Maggio 2026
Rivista
di Redazione
27 maggio 2026
È in spedizione l'ultimo numero della rivista regionale di AIS Lombardia. Lo speciale di apertura è dedicato a venti vigne della nostra regione che danno origine a vini di grande carattere, autentici alfieri del concetto di terroir. E poi tanti approfondimenti: il ricordo di Luigi "Gino" Veronelli, il Pinerolese, gli autoctoni abruzzesi, i Barolo 2022 di Vajra, l'intervista a Nicolas Secondé e tanto altro ancora
Editoriale | Un’associazione che evolve, una comunità che si rafforza
Ci sono momenti nella vita di un’associazione in cui passato, presente e futuro sembrano convergere con particolare intensità. Quello che stiamo vivendo è senza dubbio uno di questi. In questi giorni di attesa per l’esito dell’iscrizione al RUNTS — un traguardo che perseguiamo con determinazione da anni — sentiamo con chiarezza il valore del cammino fatto e la responsabilità di ciò che ci attende. Non si tratta soltanto di un passaggio formale, ma di un’evoluzione che rafforza la nostra identità e ci proietta con maggiore solidità verso le sfide future. Accanto a questo percorso istituzionale, il Consiglio Lombardo continua a lavorare con concretezza per consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. Dopo aver dato vita a uno spazio bello, accogliente e funzionale per la delegazione di Varese, stiamo ora concentrando energie e visione su un progetto che rappresenta molto più di un obiettivo operativo: la realizzazione di una sede per la delegazione di Milano. Un luogo che possa diventare una vera casa per i soci milanesi, uno spazio identitario in cui riconoscersi, crescere e condividere. Non solo un punto di incontro, ma un simbolo tangibile di appartenenza. Viviamo, è innegabile, un momento complesso per il mondo del vino. Le trasformazioni economiche, sociali e culturali stanno ridisegnando scenari e abitudini. Eppure, proprio in questa fase, emerge con forza la straordinaria capacità di resilienza del nostro settore. Il mondo del vino, insieme a chi lo racconta e lo promuove, sta dimostrando una vitalità sorprendente: si rinnova, sperimenta, trova nuovi linguaggi e nuove strade per dialogare con il pubblico. In questo contesto, la nostra associazione lombarda conferma la propria solidità: i numeri si mantengono, la partecipazione resta viva e, soprattutto, non si arresta il nostro impegno nella divulgazione della cultura del vino. Una cultura millenaria che oggi più che mai ha bisogno di essere raccontata con consapevolezza e responsabilità. È proprio qui che si apre una riflessione fondamentale: il linguaggio della comunicazione deve evolversi. Non possiamo limitarci a trasmettere contenuti, dobbiamo saperli interpretare, rendere accessibili, coinvolgere. Le nuove generazioni non vanno semplicemente intercettate, ma accompagnate in un percorso autentico, che unisca conoscenza e rispetto. Raccontare il vino oggi significa costruire ponti tra tradizione e futuro, tra profondità e immediatezza, tra passione e consapevolezza. E i segnali sono incoraggianti. Il mondo del vino e della comunicazione stanno già dimostrando di saper reagire, di sapersi rinnovare senza perdere la propria anima. È da questa energia che dobbiamo trarre fiducia: la capacità di superare questo momento di crisi non è solo una possibilità, ma una realtà che si sta già concretizzando. Il numero che avete tra le mani nasce esattamente da questo spirito. È il frutto di un lavoro attento, di una ricerca approfondita e di una grande voglia di raccontare territori, persone e storie. Ogni pagina è un invito a scoprire, a conoscere, a guardare il vino con occhi nuovi, senza dimenticare le sue radici. Con lo stesso entusiasmo e con rinnovato senso di appartenenza, vi diamo appuntamento al 7 luglio per celebrare insieme il compleanno della nostra associazione. Sarà un momento di festa, ma anche un’occasione per ritrovarci, condividere e guardare avanti, consapevoli della strada percorsa e pronti ad affrontare quella che ci attende.
Hosam Eldin Abou Eleyoun
Presidente AIS Lombardia
Editoriale | Camminare le vigne, oggi più che mai
Per molti di noi, per chi ha fatto del vino una passione irrefrenabile da coltivare quotidianamente e per chi ne ha poi fatto anche un lavoro vero e proprio, il “camminare le vigne” di veronelliana memoria ha sempre rappresentato una sorta di dogma indissolubile. Un principio dal quale partire e al quale tendere in continuazione. Fu rivoluzionario teorizzarlo quando il vino veniva considerato poco più di un prodotto di frivola importanza, lo è ancora adesso in un’epoca dove soffia il vento del proibizionismo, sotto la bandiera del salutismo, che tende a considerarlo una semplice e banale bevanda alcolica. Nell’anno del centenario della nascita di Luigi “Gino” Veronelli, abbiamo chiesto a una penna che si è sempre ispirata autenticamente a lui, Pierluigi Gorgoni, un ricordo che fosse il più genuino e viscerale possibile. Ma allo stesso tempo abbiamo deciso anche di dedicare lo speciale di apertura che contraddistingue sempre la nostra rivista proprio alla vigna. Elencare e raccontare i tanti singoli, e spesso iconici, appezzamenti che puntellano il vigneto lombardo sarebbe stato improbo e impossibile: ne abbiamo scelti, con grande fatica, venti che custodiscono storie e racconti e, naturalmente, danno origine a vini di grande carattere, autentici alfieri del concetto di terroir. Sfogliando il trentesimo numero della nostra rivista, troverete questo filo conduttore anche all’interno di altri contributi, come quello che parla delle vigne del Nuovo Mondo, o quello che fa il punto su sottozone e UGA in Lombardia. A partire da questo numero, inoltre, entra a far parte del team di collaboratori di ViniPlus anche un wine writer di grande esperienza e già molto conosciuto e apprezzato nel mondo AIS: Massimo Zanichelli. La sua nuova rubrica, “L’orizzontale”, esplorerà come singole aziende o determinati territori interpretino con i loro vini specifici millesimi. Buona lettura!
Alessandro Franceschini
Direttore Responsabile
Viniplus di Lombardia - N°30 Maggio 2026
PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELLA REGIONE LOMBARDIA
PRESIDENTE
Hosam Eldin Abou Eleyoun
DIRETTORE RESPONSABILE
Alessandro Franceschini
CONSULENTE SCIENTIFICO
Prof. Leonardo Valenti
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Angela Amoroso, Anna Basile, Nicola Bonera, Jessica Bordoni, Beppe Casolo, Luigi Caricato, Samuel Cogliati Gorlier, Anita Croci, Raffaele Cumani, Matteo Forlì, Mauro Garolfi, Marco Gatti, Davide Gilioli, Pierluigi Gorgoni, Andrea Grignaffini, Céline Dissard Laroche, Maurizio Maestrelli, Paola Marcone, Gabriele Merlo, Sara Missaglia, Valeria Mulas, Luisito Perazzo, Ilaria Ranucci, Alberto P. Schieppati, Paolo Valente, Leonardo Valenti, Giuseppe Vallone, Massimo Zanichelli
REDATTORE EDITORIALE
Anita Croci
REVISIONE TESTI
Anna Basile, Anita Croci
IMMAGINE DI COPERTINA
Barbara Viganò
FOTOGRAFIE
Adobe Photo Stock, Arvb, Association Vignerons de Normandie, Consorzio DOC Pinerolese, Luca Galuzzi, Le Clos des Arènes de Lutèce, Matthew Molchen, Syvif, Unsplash
ART DIRECTOR
Barbara Viganò
EDITORE
Associazione Italiana Sommelier Regione Lombardia Via Panfilo Castaldi, 4 20124 Milano tel. 02.29010107 sede@aislombardia.it www.aislombardia.it
STAMPA
Àncora Arti Grafiche Via Benigno Crespi, 30 20159 Milano MI
Chiuso in redazione il 18 Maggio 2026 Registrato al tribunale di Milano al n° 306 del 23 maggio 2001 Iscritto al ROC n° 19420 del 25 marzo 2010
Sommario
1 EDITORIALE di Hosam Eldin Abou Eleyoun
3 EDITORIALE di Alessandro Franceschini
4 NEL PIATTO E NELLA VIGNA di Alberto P.Schieppati e Leonardo Valenti
6 SPECIALE: DI VIGNA IN VIGNA
A cura di Angela Amoroso, Anna Basile, Jessica Bordoni, Anita Croci, Matteo Forlì, Alessandro Franceschini, Mauro Garolfi, Sara Missaglia, Valeria Mulas, Paolo Valente, Giuseppe Vallone
28 MONDO VINO I vigneti del Nuovo Mondo tra presente e storia di Ilaria Ranucci
32 APPROFONDIMENTO FRANCIA La Francia del nord e il futuro della vite di Samuel Cogliati Gorlier
38 L'ORIZZONTALE Vajra, la sfida dei Barolo 2022 di Massimo Zanichelli
41 IN RICORDO DI VERONELLI 1926-2026. Luigi Veronelli a cento anni dalla sua nascita di Pierluigi Gorgoni
44 TERRITORI ITALIANI Tra le valli del Pinerolese di Anita Croci
48 PRODOTTI DOP E IGP Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP di Gabriele Merlo
52 AUTOCTONI, CHE PASSIONE! Autoctoni abruzzesi: antiche varietà dal cuore dell’Italia di Davide Gilioli
54 BIRRE A forza di pedalare…di Maurizio Maestrelli
58 DISTILLATI Un rum non vale l’altro di Maurizio Maestrelli
62 RI-GENERAZIONI Mosnel di Sara Missaglia
66 VITA DA WINEMAKER Nicolas Secondé di Paolo Valente
68 FORMAGGI Formaggi affinati, raffinati, elaborati di Beppe Casolo
72 OLIO Oliveti: quando il cru fa paura di Luigi Caricato
74 L’ABBINAMENTO La cucina delle Alpi di Paolo Valente
76 IL PIATTO LOMBARDO Zuppa alla Pavese di Andrea Grignaffini
78 LA LOMBARDIA E SUOI ARTIGIANI DEL GUSTO Pariani di Marco Gatti
80 DIRITTO DIVINO Il valore di Sottozone, Unità Geografiche Aggiuntive e Vigne di Paola Marcone
84 VINO E TECNOLOGIA Intelligenza Artificiale e Creator, la rivoluzione digitale porterà al ritorno alla terra? di Raffaele Cumani
90 SOMMELIER AL LAVORO di Anna Basile e Anita Croci
92 BLOC NOTES a cura di Céline Dissard Laroche