ViniPlus di Lombardia - N° 30 Maggio 2026

Rivista

di Redazione

27 maggio 2026

Editoriale | Un’associazione che evolve, una comunità che si rafforza

Ci sono momenti nella vita di un’associazione in cui passato, presente e futuro sembrano convergere con particolare intensità. Quello che stiamo vivendo è senza dubbio uno di questi. In questi giorni di attesa per l’esito dell’iscrizione al RUNTS — un traguardo che perseguiamo con determinazione da anni — sentiamo con chiarezza il valore del cammino fatto e la responsabilità di ciò che ci attende. Non si tratta soltanto di un passaggio formale, ma di un’evoluzione che rafforza la nostra identità e ci proietta con maggiore solidità verso le sfide future. Accanto a questo percorso istituzionale, il Consiglio Lombardo continua a lavorare con concretezza per consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. Dopo aver dato vita a uno spazio bello, accogliente e funzionale per la delegazione di Varese, stiamo ora concentrando energie e visione su un progetto che rappresenta molto più di un obiettivo operativo: la realizzazione di una sede per la delegazione di Milano. Un luogo che possa diventare una vera casa per i soci milanesi, uno spazio identitario in cui riconoscersi, crescere e condividere. Non solo un punto di incontro, ma un simbolo tangibile di appartenenza. Viviamo, è innegabile, un momento complesso per il mondo del vino. Le trasformazioni economiche, sociali e culturali stanno ridisegnando scenari e abitudini. Eppure, proprio in questa fase, emerge con forza la straordinaria capacità di resilienza del nostro settore. Il mondo del vino, insieme a chi lo racconta e lo promuove, sta dimostrando una vitalità sorprendente: si rinnova, sperimenta, trova nuovi linguaggi e nuove strade per dialogare con il pubblico. In questo contesto, la nostra associazione lombarda conferma la propria solidità: i numeri si mantengono, la partecipazione resta viva e, soprattutto, non si arresta il nostro impegno nella divulgazione della cultura del vino. Una cultura millenaria che oggi più che mai ha bisogno di essere raccontata con consapevolezza e responsabilità. È proprio qui che si apre una riflessione fondamentale: il linguaggio della comunicazione deve evolversi. Non possiamo limitarci a trasmettere contenuti, dobbiamo saperli interpretare, rendere accessibili, coinvolgere. Le nuove generazioni non vanno semplicemente intercettate, ma accompagnate in un percorso autentico, che unisca conoscenza e rispetto. Raccontare il vino oggi significa costruire ponti tra tradizione e futuro, tra profondità e immediatezza, tra passione e consapevolezza. E i segnali sono incoraggianti. Il mondo del vino e della comunicazione stanno già dimostrando di saper reagire, di sapersi rinnovare senza perdere la propria anima. È da questa energia che dobbiamo trarre fiducia: la capacità di superare questo momento di crisi non è solo una possibilità, ma una realtà che si sta già concretizzando. Il numero che avete tra le mani nasce esattamente da questo spirito. È il frutto di un lavoro attento, di una ricerca approfondita e di una grande voglia di raccontare territori, persone e storie. Ogni pagina è un invito a scoprire, a conoscere, a guardare il vino con occhi nuovi, senza dimenticare le sue radici. Con lo stesso entusiasmo e con rinnovato senso di appartenenza, vi diamo appuntamento al 7 luglio per celebrare insieme il compleanno della nostra associazione. Sarà un momento di festa, ma anche un’occasione per ritrovarci, condividere e guardare avanti, consapevoli della strada percorsa e pronti ad affrontare quella che ci attende.

Hosam Eldin Abou Eleyoun

Presidente AIS Lombardia

Editoriale | Camminare le vigne, oggi più che mai

Per molti di noi, per chi ha fatto del vino una passione irrefrenabile da coltivare quotidianamente e per chi ne ha poi fatto anche un lavoro vero e proprio, il “camminare le vigne” di veronelliana memoria ha sempre rappresentato una sorta di dogma indissolubile. Un principio dal quale partire e al quale tendere in continuazione. Fu rivoluzionario teorizzarlo quando il vino veniva considerato poco più di un prodotto di frivola importanza, lo è ancora adesso in un’epoca dove soffia il vento del proibizionismo, sotto la bandiera del salutismo, che tende a considerarlo una semplice e banale bevanda alcolica. Nell’anno del centenario della nascita di Luigi “Gino” Veronelli, abbiamo chiesto a una penna che si è sempre ispirata autenticamente a lui, Pierluigi Gorgoni, un ricordo che fosse il più genuino e viscerale possibile. Ma allo stesso tempo abbiamo deciso anche di dedicare lo speciale di apertura che contraddistingue sempre la nostra rivista proprio alla vigna. Elencare e raccontare i tanti singoli, e spesso iconici, appezzamenti che puntellano il vigneto lombardo sarebbe stato improbo e impossibile: ne abbiamo scelti, con grande fatica, venti che custodiscono storie e racconti e, naturalmente, danno origine a vini di grande carattere, autentici alfieri del concetto di terroir. Sfogliando il trentesimo numero della nostra rivista, troverete questo filo conduttore anche all’interno di altri contributi, come quello che parla delle vigne del Nuovo Mondo, o quello che fa il punto su sottozone e UGA in Lombardia. A partire da questo numero, inoltre, entra a far parte del team di collaboratori di ViniPlus anche un wine writer di grande esperienza e già molto conosciuto e apprezzato nel mondo AIS: Massimo Zanichelli. La sua nuova rubrica, “L’orizzontale”, esplorerà come singole aziende o determinati territori interpretino con i loro vini specifici millesimi. Buona lettura!

Alessandro Franceschini

Direttore Responsabile

Viniplus di Lombardia - N°30 Maggio 2026

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELLA REGIONE LOMBARDIA



PRESIDENTE

Hosam Eldin Abou Eleyoun



DIRETTORE RESPONSABILE

Alessandro Franceschini

CONSULENTE SCIENTIFICO

Prof. Leonardo Valenti

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Angela Amoroso, Anna Basile, Nicola Bonera, Jessica Bordoni, Beppe Casolo, Luigi Caricato, Samuel Cogliati Gorlier, Anita Croci, Raffaele Cumani, Matteo Forlì, Mauro Garolfi, Marco Gatti, Davide Gilioli, Pierluigi Gorgoni, Andrea Grignaffini, Céline Dissard Laroche, Maurizio Maestrelli, Paola Marcone, Gabriele Merlo, Sara Missaglia, Valeria Mulas, Luisito Perazzo, Ilaria Ranucci, Alberto P. Schieppati, Paolo Valente, Leonardo Valenti, Giuseppe Vallone, Massimo Zanichelli

REDATTORE EDITORIALE

Anita Croci

REVISIONE TESTI

Anna Basile, Anita Croci

IMMAGINE DI COPERTINA

Barbara Viganò

FOTOGRAFIE

Adobe Photo Stock, Arvb, Association Vignerons de Normandie, Consorzio DOC Pinerolese, Luca Galuzzi, Le Clos des Arènes de Lutèce, Matthew Molchen, Syvif, Unsplash

ART DIRECTOR

Barbara Viganò

EDITORE

Associazione Italiana Sommelier Regione Lombardia Via Panfilo Castaldi, 4 20124 Milano tel. 02.29010107 sede@aislombardia.it www.aislombardia.it

STAMPA

Àncora Arti Grafiche Via Benigno Crespi, 30 20159 Milano MI

Chiuso in redazione il 18 Maggio 2026 Registrato al tribunale di Milano al n° 306 del 23 maggio 2001 Iscritto al ROC n° 19420 del 25 marzo 2010

Sommario

1 EDITORIALE di Hosam Eldin Abou Eleyoun

3 EDITORIALE di Alessandro Franceschini

4 NEL PIATTO E NELLA VIGNA di Alberto P.Schieppati e Leonardo Valenti

6 SPECIALE: DI VIGNA IN VIGNA

A cura di Angela Amoroso, Anna Basile, Jessica Bordoni, Anita Croci, Matteo Forlì, Alessandro Franceschini, Mauro Garolfi, Sara Missaglia, Valeria Mulas, Paolo Valente, Giuseppe Vallone

28 MONDO VINO I vigneti del Nuovo Mondo tra presente e storia di Ilaria Ranucci

32 APPROFONDIMENTO FRANCIA La Francia del nord e il futuro della vite di Samuel Cogliati Gorlier

38 L'ORIZZONTALE Vajra, la sfida dei Barolo 2022 di Massimo Zanichelli

41 IN RICORDO DI VERONELLI 1926-2026. Luigi Veronelli a cento anni dalla sua nascita di Pierluigi Gorgoni

44 TERRITORI ITALIANI Tra le valli del Pinerolese di Anita Croci

48 PRODOTTI DOP E IGP Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP di Gabriele Merlo

52 AUTOCTONI, CHE PASSIONE! Autoctoni abruzzesi: antiche varietà dal cuore dell’Italia di Davide Gilioli

54 BIRRE A forza di pedalare…di Maurizio Maestrelli

58 DISTILLATI Un rum non vale l’altro di Maurizio Maestrelli

62 RI-GENERAZIONI Mosnel di Sara Missaglia

66 VITA DA WINEMAKER Nicolas Secondé di Paolo Valente

68 FORMAGGI Formaggi affinati, raffinati, elaborati di Beppe Casolo

72 OLIO Oliveti: quando il cru fa paura di Luigi Caricato

74 L’ABBINAMENTO La cucina delle Alpi di Paolo Valente

76 IL PIATTO LOMBARDO Zuppa alla Pavese di Andrea Grignaffini

78 LA LOMBARDIA E SUOI ARTIGIANI DEL GUSTO Pariani di Marco Gatti

80 DIRITTO DIVINO Il valore di Sottozone, Unità Geografiche Aggiuntive e Vigne di Paola Marcone

84 VINO E TECNOLOGIA Intelligenza Artificiale e Creator, la rivoluzione digitale porterà al ritorno alla terra? di Raffaele Cumani

90 SOMMELIER AL LAVORO di Anna Basile e Anita Croci

92 BLOC NOTES a cura di Céline Dissard Laroche