Novità dai disciplinari di produzione: Toscana e Liguria

Novità dai disciplinari di produzione: Toscana e Liguria

Diritto diVino
di Paola Marcone
19 maggio 2026

Nuove tipologie per Suvereto DOCG e Morellino di Scansano DOCG, mentre il Rossese di Dolceacqua DOC riordina le proprie Unità Geografiche Aggiuntive

SUVERETO DOCG 

La denominazione, insistente nei “terreni vocati alla qualità” dell’intero comune di Suvereto, in provincia di Livorno, tutela i vini rossi delle seguenti tipologie: “Suvereto”; “Suvereto” Sangiovese; “Suvereto” Merlot; “Suvereto” Cabernet Sauvignon a cui si aggiungono con la recente modifica le tipologie “Suvereto” Cabernet Franc e “Suvereto” Syrah.

Sono stati poi ammessi alla produzione altri vitigni  ed è stata aumentata la percentuale di utilizzo di alcuni tra quello consentiti.

In particolar modo per il “Suvereto” accanto al Cabernet Sauvignon e al Merlot, sono stati aggiunti il Sangiovese, il Cabernet Franc e il Syrah, tutti da soli o congiuntamente, fino al 100%. 

Il “Suvereto” Sangiovese inoltre è diventato un vino obbligatoriamente monovarietale (prima era minimo 85% ora 100%), esattamente come previsto anche per il “Suvereto” Merlot, per il “Suvereto” Cabernet Sauvignon e per le nuove tipologie “Suvereto” Cabernet Franc e “Suvereto” Syrah (ora tutti 100% del relativo vitigno).

Mutate le condizioni per ottenere la menzione riserva, perchè si passa per ciascuna tipologia da un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere a un pari periodo di invecchiamento ma con la necessità di almeno 12 mesi in contenitori di legno e 6 in bottiglia.

E’ stato infine introdotto l’obbligo (e non la semplice facoltà) di riportare in etichetta l’unità geografica più ampia “Toscana”. 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG

Il disciplinare della maremma toscana accanto alla tipologia “Morellino di Scansano” e a quella con menzione “Riserva” ora aggiunge la tutela della tipologia “Superiore”.

“Morellino di Scansano” e “Morellino di Scansano” superiore devono avere base ampelografica Sangiovese per minimo 85%, mentre il Morellino di Scansano “Riserva” deve essere ottenuto - come il disciplinare aggiornato espressamente prevede - dalle uve provenienti dal vitigno Sangiovese per minimo 90%.

ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA DOC

Il disciplinare ligure ha riordinato le proprie Unità Geografiche Aggiuntive, con alcune eliminazioni e nuovi inserimenti. Le 34 precedenti ora sono diventate 32 con Buscarra, Garibaudo, Crovairola, Piemattun, Roasso, Trinceria, Cian da Marchesa e San Martino espunte dall’elenco e Giuncheo, Terrabianca, Aurin, Casiglian, Brae e Negi aggiunte.